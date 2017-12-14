Украина отказалась выдать России распространителя фейков по Кемерово

Пранкер Евгений Вольнов, распространивший недостоверную информацию о числе погибших в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, не будет выдан России украинской стороной, заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Украина своих граждан не выдает», – сказала Гитлянская, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское интернет-издание «Обозреватель».

Напомним, в среду Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера Вольнова. Позже его объявили в международный розыск.

Ранее в соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.

Позже выяснилось, что информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.