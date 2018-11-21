В Британии оценили шансы НАТО в войне с Россией

Британский таблоид Daily Express сравнил возможности российской армии и вооруженных сил НАТО и пришел к выводу, что Москва якобы не сможет противостоять силам Североатлантического альянса.

Британский таблоид решил сравнить возможности российской армии и сил НАТО. Аналитики пришли к выводу, что Североатлантический альянс имеет преимущество над Россией в личном составе армий. Так, силы блока насчитывают 2 млн человек, тогда как в распоряжении российской армии имеется всего 1 млн военнослужащих, передает RT со ссылкой на Daily Express.

Кроме того, отмечает издание, НАТО превосходит Россию по количеству техники на вооружении военно-воздушных сил. В частности, альянс насчитывает 13 тыс. единиц, в то время как Россия всего 3 тыс. 914. Однако Россия имеет неоспоримое преимущество на земле, так как в два раза превосходит НАТО по количеству танков, имея 20 тыс. единиц этих боевых машин.

Вместе с тем таблоид напоминает, что основные силы блока приходятся на США и расположены далеко от Европы. Кроме того, лишь восемь из 29 стран НАТО выделяют на военные расходы оговоренные 2% ВВП или больше.

Наиболее уязвимыми странами в случае «российского нападения» издание называет Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эти государства, отмечают журналисты, не смогут долго противостоять России, но как только прибудут американские силы, НАТО сможет провести «разрушительную» контратаку, которой Россия якобы не сможет противостоять. В таком случае Москве, отмечает таблоид, придется прибегнуть к использованию запасного плана – угрожать применением ядерного оружия.

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