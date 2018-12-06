В Финляндии оценили российский военный потенциал в Крыму

Сотрудник Национальной академии обороны Финляндии подполковник Симо Песу по просьбе журналистов проанализировал российский военный потенциал в Крыму.

«Мы изучили российские войска, размещенные в этом регионе, и попросили эксперта оценить их возможности и цели», – пишет ИноСМИ со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Сотрудник Национальной академии обороны Финляндии подполковник Симо Песу считает, что Россия собирает силы и наблюдает за ситуацией в соседних регионах, чтобы предотвратить конфликты, а если возникнет необходимость – добиться победы в войне.

По его словам, подводные лодки с крылатыми ракетами могут уничтожать сухопутные и морские цели, а российские бомбардировщики способны совершать вылеты на тысячи километров. Песу отметил, что они уже использовались для бомбовых и ракетных ударов в Сирии. В то же время эксперт затруднился сказать, сколько бомбардировщиков находится в Крыму, потому что они перемещаются по мере необходимости.

Он считает, что военные силы в Крыму предназначены для защиты полуострова, и они достаточно эффективны для обороны. При этом военный потенциал региона может быстро вырасти за счет переброски дополнительных сил морским или воздушным путем, а также через Крымский мост.

Ранее вице-адмирал Петр Святашов прокомментировал газете ВЗГЛЯД слова командующего Вторым флотом ВМС США Эндрю Льюиса о том, что НАТО якобы знает, как противостоять России в Крыму и в Калининграде.