В США заявили о способности НАТО противостоять России в Крыму и Калининграде

НАТО знает, как противостоять российским средствам обороны, размещенным Крыму и Калининграде, заявил глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.

«Если не вдаваться в подробности, о которых я не должен говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа», – цитирует Business Insider его ответ на вопрос о российской тактике в Калининграде.

Он добавил, что знает, на что способны авианосные и сухопутные силы НАТО.

«У есть четкий метод. Он основан на маневрах. Он основан на нашей способности быть тихими, когда нужно быть тихими, и способности говорить, когда нужно говорить», – сказал он.

Он также отметил, что есть еще возможности для улучшения. Хотя, признался он, НАТО уже достигло хороших результатов, так как на протяжении многих лет уделяло этому особое внимание.

Ранее американские военные говорили о том, что Россия применяет тактику блокирования доступа в стратегически важных районах.

В частности, комплексы противовоздушной обороны развернуты в Калининграде, на Крымском полуострове и в Сирии, что позволяет им «доставать» до Средиземноморья.

Ракеты класса «земля-воздух» в Калининграде, который расположен между Польшей и Литвой, затрудняют доступ в этот регион и могут повлиять на операции НАТО.

В частности, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес говорил, что военный потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее значителен, там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, несколько тысяч солдат.

Но, отметил Ходжес, НАТО готово к «этим вызовам» и может использовать всевозможные инструменты, которые потребуются, чтобы на них ответить.