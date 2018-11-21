В США заявили о способности НАТО противостоять России в Крыму и Калининграде

Взгляд
5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
Разделы

К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
Перейти а раздел…

Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
Перейти а раздел…

Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин

В рамках борьбы с повышением цен на бензин и дизель вандалы сломали статую Триумфальной аркиФото: ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС
Французский президент Макрон расписался в своей беспомощности. После того, как толпа «желтых жилетов», требуя заморозить цены на бензин, разгромила Елисейские Поля, власти объявили о капитуляции перед ними. Цены на автомобильное топливо во Франции заморожены. Что же заставило французские власти пойти на уступки толпе протестующих? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

Андрей Бабицкий, журналист
За пять лет после Майдана Украина пережила такую катастрофу, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет список Петр Алексеевич. Подробности...

Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 5 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Причиной пожара в московском приюте для животных мог стать поджог
          Киев придумал «лучшую санкцию» против РоссииВ Москве разъяснили решение Грызлова покинуть переговоры по ДонбассуМинобороны запретило продавать Азербайджану ракетный комплекс «Бал-Э»В Госдуме предложили отменить налог на автомобили старше десяти лет
          МИД прокомментировал ультиматум США по ракетному договоруСША призвали ЕС отказаться от «Северного потока – 2» после инцидента у Керчи«Граждане СССР» на Камчатке отказались платить за электроэнергиюВ Киеве оценили последствия ухода российского бизнеса
          Во Франции нашли причину международного успеха ПутинаПорошенко заявил о «победе Путина» в случае переноса выборов на УкраинеВ Британии захотели «заставить» Россию подчиниться правилам ДРСМДСтало известно, как Майдан обрушил перевалку грузов в азовских портах Украины

          Главная тема


          Как "Северный поток – 2" скажется на будущем Украины

          «всегда вам очень рады»


          Алиев объяснил, почему россияне в Азербайджане «чувствуют себя как дома»

          новейшее вооружение


          Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

          Видео

          «в лучших традициях»


          Госдеп объяснил, какой миропорядок желает построить Трамп

          армия и вооружение


          Указано, в чем американский F-22 уступает Су-57

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          исключительное событие


          Кто довел до самоубийства ключевого адмирала ВМС США

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          В США заявили о способности НАТО противостоять России в Крыму и Калининграде

             5 декабря 2018, 09:15
          Фото: Виталий Невар/ТАСС
          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          НАТО знает, как противостоять российским средствам обороны, размещенным Крыму и Калининграде, заявил глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.

          «Если не вдаваться в подробности, о которых я не должен говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа», – цитирует Business Insider его ответ на вопрос о российской тактике в Калининграде.

          Он добавил, что знает, на что способны авианосные и сухопутные силы НАТО.

          «У есть четкий метод. Он основан на маневрах. Он основан на нашей способности быть тихими, когда нужно быть тихими, и способности говорить, когда нужно говорить», – сказал он.

          Он также отметил, что есть еще возможности для улучшения. Хотя, признался он, НАТО уже достигло хороших результатов, так как на протяжении многих лет уделяло этому особое внимание.

          Ранее американские военные говорили о том, что Россия применяет тактику блокирования доступа в стратегически важных районах.

          В частности, комплексы противовоздушной обороны развернуты в Калининграде, на Крымском полуострове и в Сирии, что позволяет им «доставать» до Средиземноморья.

          Ракеты класса «земля-воздух» в Калининграде, который расположен между Польшей и Литвой, затрудняют доступ в этот регион и могут повлиять на операции НАТО.

          В частности, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес говорил, что военный потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее значителен, там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, несколько тысяч солдат.

          Но, отметил Ходжес, НАТО готово к «этим вызовам» и может использовать всевозможные инструменты, которые потребуются, чтобы на них ответить.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............