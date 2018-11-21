Адмирал оценил заявления о готовности НАТО «противостоять России в Крыму и Калининграде»

«У нас достаточно средств, чтобы остудить пыл этого болтуна», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он прокомментировал слова командующего Вторым флотом ВМС США Эндрю Льюиса о том, что НАТО якобы знает, как противостоять России в Крыму и в Калининграде.

«Он высказывает своё мнение, и не более того. Для того, чтобы выполнять эти гнусные решения – нужно иметь как минимум приказ президента США. И вообще, он интересно размахивается сразу на две точки: Калининград и Крым. Если возникнет ситуация, то его авианосцам надо ещё дойти до точки применения, чтобы поднять авиацию и попытаться её использовать», – пояснил Пётр Святашов.

«Своим заявлением Льюис пытается повлиять на нашу психику», – уверен Святашов. «Но, я думаю, у нас достаточно средств, чтобы остудить пыл этого болтуна. У нас есть подводные лодки и иные виды вооружений, позволяющих не допустить авианосцы США к тем точкам, откуда могут наноситься какие-либо удары», – резюмировал вице-адмирал.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил о готовности НАТО противостоять России в Крыму и в Калининграде.

«У есть четкий метод. Он основан на маневрах. Он основан на нашей способности быть тихими, когда нужно быть тихими, и способности говорить, когда нужно говорить», – сказал он.

Ранее американские военные говорили о том, что Россия применяет тактику блокирования доступа в стратегически важных районах. В частности, комплексы противовоздушной обороны развернуты в Калининграде, на Крымском полуострове и в Сирии, что позволяет им «доставать» до Средиземноморья. Ракеты класса «земля – воздух» в Калининграде, который расположен между Польшей и Литвой, затрудняют доступ ударной авиации в этот регион и могут повлиять на операции НАТО.

Так, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес говорил, что военный потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее значителен, там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, несколько тысяч солдат. Но, отметил Ходжес, НАТО готова к «этим вызовам».