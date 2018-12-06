ГИБДД попросила отложить введение новых знаков для авто

Госавтоинспекция обратилась в Росстандарт с просьбой перенести сроки введения новых номерных знаков для автомобилей из-за особенностей проведения закупок.

Сроки введения ГОСТа с новыми требованиями к государственным регистрационным знакам просят передвинуть с 1 января на 4 августа 2019 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве уточнили, что это необходимо для исключения «возможных необоснованных расходов федерального бюджета».

Как пояснил источник издания, автомобильную спецпродукцию – номера, бланки прав, ПТС, СТС – закупает Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД.

Закупки делаются заранее, и этой осенью ЦСН уже заключил несколько контрактов на поставку номеров. В то же время ЦСН не имеет права заказывать у компаний госзнаки, изготовленные по ГОСТу, не вступившему в силу.

ГОСТ с новыми требованиями к государственным регистрационным знакам должен вступить в силу 1 января 2019 года.

В октябре в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов, подразумевающие, в частности, возможность ставить на учет транспортные средства с электронными ПТС.

В июле Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.