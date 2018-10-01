Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу

В России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов.

В соответствии с новыми правилами, автовладельцы смогут ставить на учет транспортные средства с электронными ПТС. Для новых авто их использование станет обязательным с 1 ноября 2019 года, передает РИА «Новости».

Ранее выданные бумажные ПТС можно будет заменить на электронные, хотя их действие бессрочно.

Автовладельцам станет проще заменить двигатель. Нужно будет отправить авто на осмотр, после чего данные о номере двигателя внесут в ПТС и информационные системы Госавтоинспекции. При этом новый двигатель должен быть такого же типа и модели, иметь оригинальную заводскую маркировку и не быть в розыске.

Теперь после того, как автовладелец продал машину, он может хранить государственные знаки 360 суток, в два раза дольше, чем раньше.

Кроме того, разрешено ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности.

Напомним, в сентябре стало известно о вступлении в 2019 году в силу ГОСТа, вводящего новый формат номерных знаков для автомобилей.

В июле Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.