Российским водителям начнут выдавать новые номера

В 2019 году в России вступает в силу ГОСТ, вводящий новый формат номерных знаков для автомобилей.

Новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», утвержденный приказом Росстандарта, вводит новые типы регистрационных знаков, сообщает «Коммерсантъ».

Номера уменьшенного размера (190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм) введут для мотоциклистов, так как у зарубежных мотоциклов слишком маленькая площадка под номер.

Также вводятся номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления (290 на 170 мм вместо 520 на 112 мм).

Отдельные госзнаки появятся для мопедов (макси-скутеров): такого же размера, как и мотоциклетные, но с другим набором букв и цифр. Также вводятся специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий и знаки для квадроциклов.

По три типоразмера знаков получили ретро- и спортивные автомобили. В номерах для таких машин будут присутствовать буквы «К» и «С», отделенные чертой от остальных символов.

Несколько изменений – технические. Например, предусматривается, что каждая заготовка номера должна иметь уникальный 12-значный код изготовителя, что позволит полиции установить производителя знака.

Кроме того, отменяется запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке. Указано только, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.

Разработчики ГОСТа также обсуждали возможность введения номеров для электромобилей (с буквой «Е») и велосипедов, но отказались от этой идеи.

До 1 января МВД должно разработать технические условия для применения ГОСТа и начать закупки новых номеров у производителей на тендерах.