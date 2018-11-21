В Москве введен план «Сирена» в связи с розыском вооруженного военнослужащего

По словам источника в правоохранительных органах, план «Сирена» введен в Москве в связи с розыском вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), который самовольно покинул охраняемый стратегический объект во Владимирской области.

По данным источника, сотрудник военизированной охраны Юрий Петров 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме (Владимирская область), сбежал со своего поста с автоматом и имеет при себе два снаряженных магазина, передает ТАСС.

Предположительно, сбежавший находится в столице, куда приехал на своей машине ВАЗ 2109 цвета черный металлик. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.

Напомним, в сентябре прошлого года во время плановых ночных стрельб на полигоне в Амурской области военнослужащий открыл огонь из автомата по группе военных, ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате погиб офицер и двое военнослужащих, еще двое были госпитализированы. Расстрелявший сослуживцев срочник был убит при задержании.