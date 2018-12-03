Порошенко внес в Раду проект о проведении выборов при военном положении

Президент Украины Петр Порошенко представил на рассмотрение депутатов Верховной рады неотложный законопроект, предполагающий корректировку закона о военном положении.

Так, в Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью «О правовом режиме военного положения» по обеспечению проведения местных выборов, которые назначены на 23 декабря 2018 года, сообщает агентство УНН.

25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введен режим военного положения на 30 суток. Соответствующий указ вступил в силу 26 ноября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Порошенко таким образом пытался удержать власть и саботировать выборы нового президента Украины, однако эти планы провалились.