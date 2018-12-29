Глава Крыма объявил о строительстве федеральной трассы к Ялте

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29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...

Кому нужен «закон о рабстве» в Венгрии

Павел Волков, публицист
Власть и оппозиция как будто соревнуются в риторике за звание самой консервативной и мракобесной силы. Ей-богу, не хватает только появления какого-нибудь Пуришкевича с «Черной сотней» венгерского разлива. Подробности...
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Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Глава Крыма объявил о строительстве федеральной трассы к Ялте

          29 декабря 2018, 12:55

          Текст: Анна Инсарова

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          Вскоре начнется строительство федеральной трассы по ялтинскому направлению, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

          «Государственное предприятие «Крымавтодор» совместно с крупной частной компанией, которая в данный момент находится на территории Республики Крым и имеет достаточный объем мощностей, займутся строительством федеральной трассы по ялтинскому направлению»,, – написал Аксенов в Facebook.

          Он отметил, что сейчас рассчитываются все необходимые параметры.

          Также он сообщил, что Крыму ведется строительство федеральной трассы Симферополь – Евпатория – Мирное, которая входит в федеральную целевую программу.

          «Планируется, что дорога будет введена в эксплуатацию уже к 2022 году», – уточнил он.

          Ранее в субботу Аксенов открыл рабочее движение на одном из четырех участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида», заявив, что дорога отвечает всем современным технологиям.


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