Глава Крыма объявил о строительстве федеральной трассы к Ялте

Вскоре начнется строительство федеральной трассы по ялтинскому направлению, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Государственное предприятие «Крымавтодор» совместно с крупной частной компанией, которая в данный момент находится на территории Республики Крым и имеет достаточный объем мощностей, займутся строительством федеральной трассы по ялтинскому направлению»,, – написал Аксенов в Facebook.

Он отметил, что сейчас рассчитываются все необходимые параметры.

Также он сообщил, что Крыму ведется строительство федеральной трассы Симферополь – Евпатория – Мирное, которая входит в федеральную целевую программу.

«Планируется, что дорога будет введена в эксплуатацию уже к 2022 году», – уточнил он.

Ранее в субботу Аксенов открыл рабочее движение на одном из четырех участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида», заявив, что дорога отвечает всем современным технологиям.