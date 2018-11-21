Аксенов оценил качество трассы «Таврида»

Глава Крыма Сергей Аксенов открыл рабочее движение на одном из четырех участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида», заявив, что дорога отвечает всем современным технологиям.

Полностью первая очередь в виде двухполосной трассы от Керчи до Симферополя будет открыта 31 декабря, передает РИА «Новости».

«Мы проехали на автобусе. Могу сказать, самые хорошие впечатления. Автобус не качает, не трусит. Для опыта можно было поставить стакан на торпеду и убедиться в том, что на дороге не качает. Дорога построена по современным технологиям», – сказала Аксенов на открытии трассы.

Он отметил, что «в Крыму такого качества дорог до этого никто никогда не строил». «Уверен, что дорога послужит во благо и все, кто будет пользоваться, будут только удовольствие получать от проезда», – подчеркнул глава региона.

Аксенов поблагодарил генподрядчика в лице компании АО «ВАД» за системную работу.

В свою очередь первый заместитель генерального директора АО «ВАД» Виктор Перевалов сообщил, что общая готовность федеральной четырехполосной трассы «Таврида» в Крыму составляет 51%. По его словам, сдача объекта в четырехполосном исполнении от Керчи до Севастополя запланирована на декабрь 2020 года.

Четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен Крымский мост, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планировалось завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) – к концу 2020 года. Общая протяженность трассы составляет 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства – АО «ВАД». Полная стоимость строительства «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.