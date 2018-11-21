Дан старт движению на первой очереди трассы «Таврида»

Глава Крыма Сергей Аксенов первым проехал на одном из четырех участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида», движение по которому было открыто в субботу, 29 декабря.

«Движение на данном участки трассы открыто», – сказал РИА «Новости» пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

В последующие дни движение будет открыто и на остальных участках первой очереди от Керчи до Симферополя. Полностью трасса заработает к 31 декабря.

Четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен Крымский мост, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планировалось завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) – к концу 2020 года. Общая протяженность трассы составляет 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства – АО «ВАД». Полная стоимость строительства «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.