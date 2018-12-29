Де Мистура не исключил усиления боевиков в Сирии при отсутствии урегулирования

Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура счел реальным риск усиления запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» после вывода американских войск из Сирии, если не будет найдено политическое решение конфликта.

«Этот риск существует, и особенно в том случае, если не будет инклюзивного политического решения», – сказал эмиссар ООН в интервью новостной программе швейцарской вещательной компании RTS.

Де Мистура также высказал мнение, что после вывода американских войск из Сирии «США могут продолжить участвовать [в сирийском конфликте] дипломатически», передает ТАСС.

Он также призвал не забывать, что «курды – это очень важный компонент в Сирии, который никогда нельзя игнорировать».

По словам эмиссара ООН, россияне и иранцы «очень помогли Башару Асаду».

Комментируя замечание ведущего о «шоке», который вызвало в России убийство в 2011 году в Ливии лидера этой страны Муаммара Каддафи, спецпосланник сказал, что это событие было «травмирующим» не только для россиян, «но и для всех нас».

«То, что произошло в Ливии в конце [правления Каддафи], стало причиной того, что мы видим сейчас ежедневно, и этого мы хотим, по правде говоря, избежать [в Сирии]», – заключил де Мистура.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого лидеры обсудили урегулирование сирийского конфликта.