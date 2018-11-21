Путин и Меркель обсудили урегулирование сирийского конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого лидеры обсудили урегулирование сирийского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе рассказали, что в ходе разговора лидерами России и Германии была «обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего саммита, прошедшего 27 октября в Стамбуле» при участии представителей России, Турции, Германии и Франции.

«Владимир Путин подчеркнул, что проведенная странами – гарантами астанинского процесса работа по формированию списка членов конституционного комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе разговора Путина и Меркель был обсужден вопрос, касающийся планов Соединенных Штатов вывести свои войска из Сирии.

Также лидеры России и Германии продолжили обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября.

Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились о продолжении контактов.