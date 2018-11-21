Названа дата новых переговоров Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Москву и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в субботу, 29 декабря.

«Президент Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию», – говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В Москве президенты России и Белоруссии продолжат разговор по актуальным вопросам, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.

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