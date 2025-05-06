Режим ЧС ввели после хлопка газа в жилом доме в Свердловской области

Tекст: Александра Юдина

На странице администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что после хлопка газовоздушной смеси введен режим чрезвычайной ситуации, специалисты продолжают обследование поврежденного дома.

Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС разместился в здании территориального управления поселка Буланаш, первое экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло с семи утра. Власти приняли решение о введении режима ЧС до особого распоряжения.

В доме, где произошел инцидент, насчитывается 76 квартир, из которых в десяти никто не проживал, включая квартиру с эпицентром хлопка. Причина произошедшего пока не установлена.

По информации прокуратуры, хлопок произошел на третьем этаже, пострадала девушка 1996 года рождения. Состояние пострадавшей оценивается как близкое к удовлетворительному, ей оказывают всю необходимую помощь.

В результате повреждены внутренние стены двух квартир и оконные проемы, для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения. По версии МВД, причиной происшествия мог стать хлопок водонагревательного котла, установленного при ремонте.

Следственный комитет организовал проверку на предмет наличия признаков противоправных действий по ст. 238 УК РФ.

Ранее в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали два человека. До этого в Махачкале в одном из панельных домов произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека. Кроме того, в Тверской области в результате взрыва газовых баллонов в «Газели» погиб водитель.