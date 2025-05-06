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    Европа угрожает любому российскому газу
    Трамп заявил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Орбан назвал причины конфликта с Зеленским
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    Санду обвинили во вмешательстве в выборы в Румынии
    Нейтрализованы двое напавших на патруль ДПС в Махачкале
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    6 мая 2025, 09:12 • Новости дня

    Режим ЧС ввели после хлопка газа в жилом доме в Свердловской области

    Tекст: Александра Юдина

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введен утром во вторник в Артемовском муниципальном округе Свердловской области после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме.

    На странице администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что после хлопка газовоздушной смеси введен режим чрезвычайной ситуации, специалисты продолжают обследование поврежденного дома.

    Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС разместился в здании территориального управления поселка Буланаш, первое экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло с семи утра. Власти приняли решение о введении режима ЧС до особого распоряжения.

    В доме, где произошел инцидент, насчитывается 76 квартир, из которых в десяти никто не проживал, включая квартиру с эпицентром хлопка. Причина произошедшего пока не установлена.

    По информации прокуратуры, хлопок произошел на третьем этаже, пострадала девушка 1996 года рождения. Состояние пострадавшей оценивается как близкое к удовлетворительному, ей оказывают всю необходимую помощь.

    В результате повреждены внутренние стены двух квартир и оконные проемы, для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения. По версии МВД, причиной происшествия мог стать хлопок водонагревательного котла, установленного при ремонте.

    Следственный комитет организовал проверку на предмет наличия признаков противоправных действий по ст. 238 УК РФ.

    Ранее в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали два человека. До этого в Махачкале в одном из панельных домов произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека. Кроме того, в Тверской области в результате взрыва газовых баллонов в «Газели» погиб водитель.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    Уроженка России Павлик стала министром в правительстве Германии
    Уроженка России Павлик стала министром в правительстве Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка России Натали Павлик заняла пост государственного министра и уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Такое решение официально объявлено в заявлении Социал-демократической партии Германии.

    Павлик родилась в поселке Восток Тюменской области, а в 1999 году вместе с семьей переехала в Германию по программе репатриации. С 2021 года она является депутатом бундестага от избирательного округа Веттерау I в федеральной земле Гессен, передает Lenta.Ru.

    В 2022 году Павлик уже была назначена уполномоченным федерального правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств. Теперь ей предстоит курировать более широкий круг вопросов, связанных с миграцией и интеграцией в стране.

    Ранее Bild сообщил о сохранении Борисом Писториусом поста министра обороны ФРГ.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 21:19 • Новости дня
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты».

    В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    5 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти не допустили парламентария Азербайджана Азера Бадамова на территорию страны из-за его неоднократных публичных антироссийских заявлений.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

    Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

    В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии Русского дома в Баку.

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    5 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям, сумма требований превысила 227 млрд рублей.

    Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 апреля, передает ТАСС. Истцами выступили АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project, входящие в структуру Росатома. Ответчиками стали финская Fortum и производитель стали Outokumpu.

    Сумма исковых требований составила 227 792 053 393 рублей. В карточке дела отмечается, что пока подробности исковых требований не уточняются. В Росатоме подтвердили подачу заявления и пояснили, что речь идет о возмещении убытков, связанных с расторжением EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», нарушениями акционерного и топливного соглашений, а также отказом финских компаний возвращать займ.

    «Госкорпорация "Росатом" подтверждает факт подачи искового заявления в российский суд против финских компаний "Фортум" и "Оутокумпу" о возмещении убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа. Росатом продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме», – заявили в госкорпорации.

    Fortum и Outokumpu ранее были миноритарными участниками проекта АЭС «Ханхикиви». Строительство станции планировалось с 2013 года и оценивалось в 7-7,5 млрд евро. В 2022 году Fennovoima заявила о расторжении контракта с российской стороной из-за задержек исполнения обязательств, однако впоследствии международный совет по разрешению споров признал это решение неправомерным.

    Ранее глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    В октябре Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на сумму 600 млн евро.

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    5 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась совершить прорыв на участке границы у Теткино в Курской области, сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

    Военнослужащие группировки отразили атаку украинской армии и уничтожили две инженерные машины разграждения (ИМР), одну единицу УР-77 (самоходная реактивная установка разминирования на базе САУ «Гвоздика), сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». Также уничтожены два квадроцикла.

    В подтверждение опубликованным данным также опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники с помощью FPV-дронов.

    Отмечается, что кроме попытки наступления на Теткино, ВСУ пытались прорваться у населенного пункта Новый Путь.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщает, что украинские боевики пытаются воспользоваться плохими погодными условиями.

    ВСУ намереваются подготовить атаку еще на одном участке, к востоку от Теткино, в Глушковском районе Курской области. Машины разминирования пытаются сделать проходы в минных полях, чтобы за ними смогли пройти бронетехника и десант.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ предприняли попытку проникнуть в Курскую область у Теткино. По его данным, ВСУ пытаются расчистить дорогу в минных полях, но уже потеряли несколько инженерных машин. «Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными», – отметил корреспондент.

    По его мнению, у украинской армии нет сил на масштабное вторжение, аналогичное прорыву в 2024 году. Вместе с тем подобные попытки накануне Дня Победы ожидаемы, как и комбинированные атаки беспилотников по Крыму.

    «Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», – заключил военкор.

    В прошлые сутки сообщалось, что группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных на Сумском направлении.

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    5 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    @ @Daniel Moravec

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время визита в Чехию сделал снимки с украинскими женщинами, работающими уборщицами в здании парламента.

    Снимки были опубликованы чешским фотографом Даниэлем Моравецом, на них украинский президент позирует с тремя женщинами на фоне белой стены, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна».

    Одна из женщин, по информации журналистов, одновременно ведет разговор с Зеленским во время съемки.

    Ранее Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев.

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    5 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Орбан назвал причины конфликта с Зеленским

    Орбан заявил об открытом конфликте с Зеленским из-за угроз

    Орбан назвал причины конфликта с Зеленским
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что был вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским, после того как услышал от него угрозу.

    По словам Орбана, он долгое время старался не реагировать на провокационные высказывания украинского лидера ради сохранения отношений между двумя странами, но отказался от этого подхода после недавних заявлений Зеленского, передает ТАСС.

    Зеленский выразил недовольство по поводу референдума, проводимого в Венгрии относительно вступления Украины в Евросоюз, и обвинил Орбана в «опасных действиях». Орбан отметил: «В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами».

    Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что готов нести ответственность за возможные последствия открытого конфликта, так как считает необходимым прямо сказать Киеву, что действия Украины не отвечают интересам Будапешта. Он также заявил, что точно знает о сговоре Зеленского с Брюсселем по вопросу членства Украины в Евросоюзе к 2030 году и ожиданиях о поддержке этого решения венгерским правительством.

    Орбан предупредил, что Венгрия никогда не позволит Киеву или Брюсселю указывать, как ей следует использовать свои права в рамках европейских законов, и добавил, что оппозиционная партия «Тиса», поддерживаемая Брюсселем, не сможет изменить этот подход.

    27 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам. Кроме того, Орбан заявил, что Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.

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    5 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево обнаружили женщину из Соединенных Штатов, которая не объяснила цель визита, она не владеет русским языком.

    У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.

    На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.

    В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.

    Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.

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    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

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    5 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Грузия пригрозила обнародовать призывы представителей Запада открыть «второй фронт»
    Грузия пригрозила обнародовать призывы представителей Запада открыть «второй фронт»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генеральный секретарь правящей в Грузии «Грузинской мечты» Каха Каладзе пригрозил обнародовать доказательства призывов представителей стран Запада с призывами открыть «второй фронт». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Когда это будет необходимо, власти обнародуют доказательства, что происходило в кабинете (уже бывшего) премьер-министра во время встреч с постпредом Евросоюза и послами различных стран», – заявил Каладзе.

    По его словам, «бюрократия "глубинного государства" рассчитывала привести к власти на выборах в парламент в 2024 году в Грузии агентурные партии, которые, в отличие от патриотических сил, могли ввергнуть страну в пламя войны, как это произошло на Украине».

    «Мы пока в общем говорим о том, что происходило в кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили), но, когда понадобится, обнародуем это», – сказал Каладзе.

    Ранее власти Грузии говорили о том, что представители Запада, в том числе экс-посол США Келли Дегнан, призывали Грузию открыть «второй фронт» против России и, после неминуемого поражения, начать партизанскую войну.

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    5 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    Суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве

    Суд отклонил иск племянниц Жириновского к его сыновьям Гарсия и Эйдельштейну

    Tекст: Вера Басилая

    Сыновья Владимира Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн выиграли судебный спор против его племянниц Елены Листопадовой и Натальи Соколовой по делу о наследственном имуществе и договоре пожизненного содержания.

    В иске Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, которые являются племянницами Владимира Жириновского, говорится о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с сыновьями политика Давидом Гарсия (Игорь Лебедев) и Олегом Эйдельштейном. Суд полностью отказал в удовлетворении требований, решение опубликовано в официальной картотеке, передает РИА «Новости».

    В судебных документах указано, что в «удовлетворении исковых требований Листопадовой и Соколовой к Эйдельштейну и Гарсия отказать».

    Помимо этого, истцы также просили истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако суд не поддержал и эти требования. Слушание по делу продолжалось с декабря 2022 года.

    Ранее сообщалось, что Олег Эйдельштейн якобы сменил фамилию на Жириновский, несмотря на отказ суда признать его законным сыном политика.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    5 мая 2025, 11:49 • Новости дня
    В Москве водителей попросили не выезжать вечером на летней резине

    Департамент транспорта Москвы рекомендовал не выезжать на летней резине вечером

    В Москве водителей попросили не выезжать вечером на летней резине
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Столичный дептранс предупредил о неблагоприятных погодных условиях и призвал автомобилистов не планировать поездки на летней резине с 21.00 5 мая до утра 6 мая.

    Автомобилистам Москвы рекомендовали отказаться от поездок на летней резине вечером 5 мая, передает Telegram-канал Департамент транспорта Москвы. Причиной стали прогнозы дождя, мокрого снега и сильного ветра в ночь на понедельник.

    «Этой ночью в Москве ожидаются дождь, мокрый снег и местами сильный ветер. Водителям лучше отложить поездки в промежутке с 21.00 до 6.00 и не выезжать на летней резине. Из-за вероятности выпадения мокрого снега рекомендуем автомобилистам быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения. Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения», – говорится в сообщении.

    За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. В случае выявления сломанных знаков или светофоров автомобилистам советуют звонить по номеру 3210 с мобильного телефона.

    Ранее столичный главк МЧС предупредил о дожде и мокром снеге с порывами ветра до 15 метров в секунду в ночь на 6 мая в Москве и Подмосковье.

    В начале мая снегопад привел к падению деревьев и отключению электричества в районах Москвы и области. Энергоаварию в Подмосковье назвали самой крупной за последние 15 лет.

    Коментарии (3)
    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

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    Европа угрожает любому российскому газу

    Брюссель намерен заставить европейцев полностью отказаться от любого российского газа - и трубопроводного, и СПГ. Но не сегодня, а только к концу 2027 года. Почему Еврокомиссия готова терпеть российский газ еще целых три года, и почему даже эта отсрочка не спасет европейцев от жестких последствий от такого решения? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Зеленский пытается омрачить День Победы

    Приближающаяся дата 9 мая стала для украинских властей поводом к новым агрессивным действиям. Помимо угроз Владимира Зеленского в адрес лидеров, планирующих посетить Парад Победы в Москве, ВСУ предприняли атаку на курское приграничье. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается омрачить торжество по случаю 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Подробности

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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