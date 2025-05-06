Песков: У Путина запланированы два международных телефонных разговора днем

Tекст: Елизавета Шишкова

Расписание президента России Владимира Путина на 6 мая включает два телефонных разговора с зарубежными лидерами, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что первый из них состоится в первой половине дня, а второй – ближе к вечеру.

«Сегодня у президента запланированы в первой половине дня и ближе к вечеру два международных телефонных разговора», – заявил Песков журналистам во время брифинга. Других подробностей о собеседниках или тематике переговоров не приводилось.

Накануне Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которых стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Путин принял приглашение Моди посетить Индию.