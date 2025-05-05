Путин принял приглашение Моди посетить Индию

Владимир Путин принял приглашение Нарендры Моди посетить Индию

Tекст: Вера Басилая

Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди принял его приглашение посетить Индию с визитом, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью индийских граждан при теракте 22 апреля в городе Пахалгам, расположенном в южном Кашмире. С обеих сторон была подчеркнута необходимость вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом в любых его проявлениях.

Во время беседы лидеры отметили стратегический характер отношений России и Индии, назвав их особо привилегированным партнерством, которое не подвержено влиянию извне. Они подчеркнули, что двусторонние связи динамично развиваются по всем направлениям.

Премьер-министр Моди поздравил президента Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что День Победы является общим праздником для двух стран.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Нарендрой Моди обсудил теракт в Пахалгам. Стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

