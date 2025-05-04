Трамп заявил о просьбах лидеров ЕС позвонить Путину

Трамп рассказал о просьбах лидеров ЕС связаться с Путиным

Tекст: Мария Иванова

Главы стран Евросоюза не раз обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для поиска путей урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские лидеры просили его вмешаться, потому что Путин якобы «не отвечал на их звонки».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что инициатива прямых переговоров должна исходить из Киева, однако Москва пока не видит таких сигналов. Владимир Путин подтверждал готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Трамп также отмечал, что, по его мнению, Россия открыта к заключению соглашения для урегулирования конфликта, однако договориться с Киевом пока не удается.

Напомним, последний телефонный разговор между Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся по инициативе Берлина в ноябре 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности возобновления диалога с российским лидером, однако Кремль отметил, что конкретных запросов на такой разговор не поступало.

В воскресенье Дональд Трамп допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию, объяснив это отсутствием существенного прогресса.

В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.