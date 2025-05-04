Путин признался, что не считает себя вершителем судеб

Путин рассказал, что продолжает «дышать одним воздухом» с россиянами

Tекст: Дарья Григоренко

Фрагмент документального фильма о Владимире Путине был показан в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1». «Прошло уже 25 лет – и президентом, и премьер-министром работаю, – отметил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. – Все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает», передает ТАСС.

«Это из семьи идет, из среды, в которой я вырос. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России, – подчеркнул российский лидер. – Дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало».

Ранее Путин заявил, что россияне являются нацией победителей.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.