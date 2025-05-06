Мишустин прибыл на совещание по развитию аэропортов на Ставрополье

Tекст: Александра Юдина

Мишустин прибыл в Ставропольский край с рабочей поездкой, где основное внимание уделяет вопросам развития аэропортовой инфраструктуры, передает ТАСС.

Глава правительства посетит новый аэровокзальный комплекс внутренних линий международного аэропорта Минеральные Воды имени Лермонтова и проведет совещание, посвященное развитию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России.

Премьер подчеркнул, что поездки на популярные курорты Северного Кавказа, в том числе в Минеральные Воды, Пятигорск и Ессентуки, должны стать максимально удобными для граждан.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов по всей стране.

Премьер отметил, что развитие современных и удобных воздушных гаваней важно для повышения связности территорий страны и доступности перелетов для граждан, а также для стимулирования развития региональной экономики.

Мишустин сообщил, что за прошлый год в Кемерове и Томске завершилась реконструкция взлетно-посадочных полос, открылись семь аэровокзальных комплексов, а с начала текущего года введены три новых терминала – в Новокузнецке, Тюмени и Петропавловске-Камчатском.

По его словам, правительство уделяет развитию аэропортов особое внимание и лично контролирует реализацию проектов в регионах.

Премьер добавил, что новый терминал международного аэропорта в Минеральных Водах вскоре начнет принимать пассажиров и обеспечит современный уровень комфорта для жителей и гостей региона.

Накануне Мишустин посетил Северную Осетию с рабочей поездкой. Премьер осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры, включая детскую музыкальную школу на 270 учащихся и Дом детского творчества. Также он провел рабочую встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, на которой обсуждались социально-экономические вопросы региона.