«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Мишустин прибыл в Северную Осетию
Мишустин прибыл в Северную Осетию с рабочей поездкой
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина на Северный Кавказ началась с возложения цветов к мемориалу жертвам трагедии в Беслане и осмотра новых социальных объектов региона.
Михаил Мишустин прибыл в Северную Осетию с рабочей поездкой, передает ТАСС.
В начале визита премьер посетил мемориальный комплекс «Город Ангелов» в Беслане, где возложил цветы в память о погибших при теракте 2004 года.
Мишустин осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры, включая детскую музыкальную школу на 270 учащихся и Дом детского творчества. Ему представили результаты реализации генерального плана социально-экономического развития города.
В ходе поездки премьер также уделил внимание вопросам развития сельского хозяйства. Он посетил агропредприятие «Казачий хутор», где ознакомился с особенностями выращивания яблок и состоянием плодово-ягодной отрасли республики.
Во второй половине дня Мишустин провел рабочую встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, на которой обсуждались социально-экономические вопросы региона.