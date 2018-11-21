Лукашенко уехал из Кремля без заявлений для прессы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Кремль после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, не сделав каких-либо заявлений для прессы.

Об отъезде Лукашенко сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.

Переговоры лидеров, которые прошли во вторник в Кремле, продолжались около четырех часов.