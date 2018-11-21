Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, которые продлились около четырех часов.

Встреча началась в 15.20. После этого начались переговоры в расширенном составе, которые продолжились на рабочем предновогоднем обеде, куда Путин пригласил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Переговоры прерывались на телефонный разговор Путина с 15-летним Арсланом Каипкуловым, который мечтал снять видеоролик про борт номер один – Ил-96-300.

Разговор Путина и Лукашенко велся на фоне громких заявлений со стороны белорусского лидера: он резко высказался о ситуации с договоренностью по газу, а также отказался называть Россию братским государством.