Путин и Лукашенко начали переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров в Кремле.

Перед началом переговоров Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов на встрече с Лукашенко, заметив, что сторонам всегда удавалось найти решение. Президент также заявил о важности диалога с Лукашенко по спорным вопросам энергетики, даже если договориться сразу не получается.

Глава государства также заявил, что в российско-белорусских отношениях есть тенденция к росту товарооборота. «В целом, я считаю, у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 32 млрд долларов, в этом году еще свыше 12% рост к базе прошлого года, это значит мы выйдем за показатели прошлого года», – сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил Путину, что Россия и Белоруссия «действительно могут договориться» по спорным вопросам, чтобы «не тащить старые проблемы в новый год», передает ТАСС.

После этого Путин пригласил Лукашенко на предновогодний рабочий обед, чтобы поговорить с глазу на глаз.

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря обсудят в Москве все проблемные вопросы. В частности, речь идет о ценообразовании на российский природный газ. Белорусскую сторону также беспокоит вопрос компенсации выпадающих доходов от налогового маневра, проводимого Москвой, российскую – вопрос периодического нарушения таможенного режима Белоруссии и России. При этом у Москвы настрой жесткий – источники в правительстве расценивают позицию Минска как «иждивенческую».