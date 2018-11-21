СМИ: У России жесткий настрой на переговоры Путина с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря обсудят в Москве все проблемные вопросы, у Москвы настрой жесткий – источники в правительстве расценивают позицию Минска как «иждивенческую».

Во время общения с журналистами 14 декабря Лукашенко много времени уделил отношениям с Россией. Он критиковал налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, из-за которого, по его словам, Белоруссия потеряет миллиарды долларов, а также довольно резко прокомментировал заявление премьера России Дмитрия Медведева о готовности Москвы к продвинутой форме интеграции двух стран в рамках договора 1999 года о создании Союзного государства.

«Я умею читать между строк. Я понимаю все намеки. Нужно просто сказать: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», – сказал тогда Лукашенко.

Повышенное внимание к своему суверенитету и соседям с Запада Минск начал уделять после того, как Москва стала чаще ставить на переговорах вопрос о дальнейшем исполнении союзного договора. Документ среди прочего предусматривает создание единого эмиссионного центра, общей таможенной службы, суда, счетной палаты.

Источники в белорусских госструктурах говорили, что на переговорах по нефтегазовым вопросам Минску чуть ли не открытым текстом говорили: хотите льгот – входите в состав России на правах субъекта. В российском МИДе, однако, заверили, что такого ультиматума не было. В то же время там отметили, что у Москвы «есть планы продвинуться по союзному договору, и планы серьезные».

Нынешняя переговорная позиция Москвы выглядит довольно жестко. В ответ на заявления Минска о том, что Белоруссия должна получить от России компенсацию за ущерб от налогового маневра, первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов 14 декабря заявил, что этого никто не обещал.

По словам российского чиновника, близкого к переговорам Москвы и Минска, у сторон в этом вопросе даже терминологические разногласия. «Мы это компенсацией называть не собираемся. Если и будет что-то (предоставлено Белоруссии), то в рамках поддержки в условиях непростой ситуации», – отметил источник «Коммерсанта», подчеркнув, что в повестку переговоров Путина и Лукашенко будут вынесены все сложные вопросы.

Высокопоставленный источник в правительстве России, отвечая на вопрос, что не устраивает Москву в политике Минска, заявил, что «Лукашенко хочет подходить к союзному договору выборочно. И, по сути, продолжать иждивенческую модель поведения, не неся никаких социальных и политических издержек, которые при более глубокой интеграции объективно неизбежны».

По его словам, после встречи первых лиц станет ясно, насколько жестко Россия намерена обуславливать предоставление Белоруссии льгот по нефти и газу ускорением интеграции двух стран.

Путин и Лукашенко поспорили о ценах на газ для жителей Белоруссии на саммите ЕАЭС в начале декабря. Белорусский лидер заявил, что газ для потребителей в Белоруссии стоит 130 долларов за 1 тыс. кубометров, в то время как для российских – 70 долларов. Путин заметил, что цена для Белоруссии почти вдвое ниже, чем для Германии. Позже Лукашенко сообщил, что ему пришлось извиняться перед Путиным из-за спора о цене на газ.