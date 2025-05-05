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Самолет из Абу-Даби совершил посадку в Шереметьево с неисправностью
В московском аэропорту Шереметьево успешно приземлился рейс из Абу-Даби с выявленной технической неисправностью в системе наддува лайнера, сообщили в экстренных службах.
Воздушное судно Airbus A321, следовавшее рейсом из Абу-Даби в Москву, совершило штатную посадку в аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».
В экстренных службах отметили, что во время полета на борту самолета была зафиксирована неисправность в системе наддува.
Ранее Boeing с пассажирами, следовавший из Петербурга в Астрахань, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту.
Пассажирский Boeing-737 авиакомпании «Победа», который летел из Москвы в Нальчик, развернулся и сел обратно в Шереметьево из-за срабатывания системы контроля герметичности.