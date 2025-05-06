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Информация о четвертой жертве пожара на юго-западе Москвы не подтвердилась
Число жертв после взрыва и пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы осталось неизменным – погибли три человека из одной семьи, сообщили в правоохранительных органах.
Информация о четвертом погибшем при взрыве жилого дома в Москве не подтвердилась, передает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, из-под завалов было извлечено тело женщины, однако ее уже ранее включили в число погибших.
Собеседник агентства уточнил: «Из-под завалов, действительно, извлекли тело женщины. По уточненной информации, эту погибшую обнаружили накануне, а сегодня завершили работу по извлечению тела. Таким образом, общее число погибших – три человека».
По предварительным данным, все погибшие были членами одной семьи, проживавшими в квартире, где произошел взрыв. Квартира принадлежала им на правах собственности.
Ранее сообщалось, что число жертв после взрыва и последовавшего пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы достигло четырех. Все погибшие являлись членами одной семьи, а выжить удалось только ребенку. Соседи помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры.