Информация о четвертой жертве пожара на юго-западе Москвы не подтвердилась

Tекст: Мария Иванова

Информация о четвертом погибшем при взрыве жилого дома в Москве не подтвердилась, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, из-под завалов было извлечено тело женщины, однако ее уже ранее включили в число погибших.

Собеседник агентства уточнил: «Из-под завалов, действительно, извлекли тело женщины. По уточненной информации, эту погибшую обнаружили накануне, а сегодня завершили работу по извлечению тела. Таким образом, общее число погибших – три человека».

По предварительным данным, все погибшие были членами одной семьи, проживавшими в квартире, где произошел взрыв. Квартира принадлежала им на правах собственности.

Ранее сообщалось, что число жертв после взрыва и последовавшего пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы достигло четырех. Все погибшие являлись членами одной семьи, а выжить удалось только ребенку. Соседи помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры.