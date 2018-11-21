Озвучены решения по итогам переговоров Путина и Лукашенко

Министр финансов России Антон Силуанов по итогам переговоров российской и белорусской делегаций сообщил, что Москва и Минск создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.

«Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран», – передает слова Силуанова ТАСС.

Он также отметил, что с 2020 года страны должны выработать предложения по формированию цены на газ.

Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, которые продолжались около четырех часов, при этом белорусский лидер покинул Кремль, не сделав каких-либо заявлений для прессы.

Переговорам предшествовали резкие высказывания Лукашенко о ситуации с договоренностью по газу, а также о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.