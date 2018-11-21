Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

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          Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

          Рукопожатие двух президентов крепкое – но не менее сильны и расхождения в их позициях   25 декабря 2018, 22:05
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Антон Крылов

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          В Москве прошла долгожданная встреча лидеров России и Белоруссии. Перед ее началом раздавались не самые радужные прогнозы, да и Александр Лукашенко жаловался на требования, предъявляемые ему Москвой. В чем суть противоречий между двумя странами – и почему Лукашенко явно остался недоволен итогами переговоров?

          В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Атмосфера накануне была напряженной, Лукашенко даже позволил себе фразу о том, что наши страны больше не являются братскими, и возложил ответственность за это на неких «новых людей», которые откуда-то «пришли». 

          На кадрах из официальной видеосъемки накануне встречи тет-а-тет видно, что Владимир Путин настроен жестко: он слушает белорусского коллегу, сжимая кулак и топая ногой по ковру. Разговор за закрытыми дверями длился около четырех часов.

          Основные проблемы, которые должны были обсудить президенты, хорошо известны, и ВЗГЛЯД о этом подробно писал. Это ввоз санкционки, вывоз нефтепродуктов под видом растворителей, акцизы и налоговый маневр. 

          Сообщения о том, что президент Белоруссии покинул Кремль, появились около 19.30, при этом не было ни итоговой пресс-конференции, ни заявлений глав государств. Это явный сигнал о том, что разговор был очень непростым и белорусская сторона явно осталась недовольна.

          Об итогах переговоров довольно кратко рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов: «Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран». Также наши страны должны выработать предложения по формированию цены на газ и налоговому маневру.

          То есть самое главное прозвучало: интеграция будет продолжена.

          При этом даже официальное белорусское агентство БЕЛТА первую новость по итогам переговоров также выпустило со ссылкой на Силуанова. То есть белорусской стороне сразу после разговора сказать было явно нечего. 

          Первый официальный комментарий Минска появился где-то через два часа после завершения переговоров – вероятно, за это время Лукашенко как раз долетел до своей столицы.

          «Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота. Среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог – позиции сближены по всем вопросам», – заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. 

          Она также сообщила, что «в итоге главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств».

          Поскольку с экономической и политической точки зрения по итогам сегодняшней встречи ничего не изменилось, видимо, белорусским пропагандистам и пиарщикам предстоит бессонная ночь.

          В течение которой нужно будет придумать формулировки, объясняющие гражданам Белоруссии, почему «батьке» на этот раз не удалось привезти из России денег, несмотря на изначально высокие ставки и громкие фразы Лукашенко.

          Основная проблема заключается, разумеется, не в том, что Россия якобы хочет включить в свой состав Белоруссию как шесть областей – то есть полностью поглотить, или сделать Союзное государство действительно единым для «обнуления» Конституции. Слух про «шесть областей» придуман исключительно для внутрибелорусского использования с целью мобилизации элит и электората. Про «обнуление» Конституции именно таким образом и говорить смешно – если бы такая цель стояла, это можно было сделать в момент воссоединения с Крымом, Белоруссия для этого вообще не нужна.

          Противоречия России и Белоруссии – чисто экономические, и похоже, что Лукашенко никак не может это принять. И вызваны они не «новыми людьми», а принципиально изменившейся ситуацией в мире.

          Во-первых, Россия под санкциями. «Жирные» годы ушли в историю, когда закончатся «тощие», прогнозировать сложно.

          Во-вторых, Россия на примере Украины убедилась, что односторонние экономические преференции не идут на пользу добрососедским отношениям. Поэтому требования более глубокой интеграции – это вовсе не стремление «сожрать» Белоруссию целиком или шестью кусками. Это стремление застраховать свои инвестиции, которые весьма велики, а с недавних пор к тому же весьма ощутимы для российской экономики.

          Лукашенко привык строить взаимодействие наших стран на личных встречах и договоренностях с Владимиром Путиным – и пытался в этот раз сделать то же самое.

          Но, судя по тому, что об итогах встречи рассказывал Силуанов, российскому президенту больше не интересно спорить с белорусским коллегой о цене на газ или налоговом маневре. Он готов обсуждать более глобальные проблемы современности, а не детали, которые должны решаться на уровне даже не правительств, а отдельных министерств и ведомств. Собственно, именно для этого еще 22 с половиной года назад было создано Союзное государство.

          Россия по-прежнему не претендует на самостоятельность Белоруссии во внешней и внутренней политике, но в нынешних непростых экономических условиях не готова спонсировать режим Александра Лукашенко без каких-либо гарантий возврата инвестиций. Не говоря уж о прямом экономическом ущербе от акцизов, ввоза санкционки или реэкспорта нашей нефти.

          Конечно, любые противоречия между нашими странами всегда активно поддерживались и раздувались Западом, поэтому у Лукашенко есть возможность и дальше повышать ставки. Но все-таки хочется надеяться, что его слова в стиле украинского «никогда мы не будем братьями» – это просто слова, хоть и обидные. Лукашенко отлично видит, как ухудшилась и продолжает ухудшаться жизнь Украины после разрыва с Россией. Вряд ли он хочет для своей страны такой же судьбы.

          Поэтому ждем второй встречи президентов и стараемся пропускать мимо ушей импровизации президента Белоруссии. Не забывайте – они направлены исключительно на сохранение статус-кво, при котором Россия инвестирует в белорусскую экономику без каких-либо гарантий возврата вложенных средств.


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