Какие у России есть претензии к Белоруссии?

Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривает создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Во-первых, России не нравится периодические нарушения таможенного режима Белоруссии и России. Речь идет о ввозе санкционных товаров на территорию РФ.

Когда Россия ввела эмбарго на ряд продуктов из ЕС, Белоруссия воспользовалась открывшейся возможностью и зарабатывает на ввозе европейских товаров на российскую территорию. Причем, делает это и вполне легально: ведь достаточно на территории Белоруссии упаковать или переупаковать яблоки или рыбу, и продукция уже официально произведена не в Европе, а у соседей.

Во-вторых, России не нравится ввоз подакцизных белорусских товаров. Дело в том, что в России акцизы растут намного быстрее, чем в той же Белоруссии (или в Казахстане). Москва давно настаивает на том, чтобы в рамках ЕАЭС привести акцизы к единым значениям, но воз и ныне там. Это выливается, например, в поставки в РФ нелегальных белорусских сигарет, которые дешевле российских. Такая нелегальная продукция наносит ущерб российскому бюджету.

В-третьих, Силуанов припомнил Белоруссии ее махинации с так называемыми разбавителями и растворителями. Речь идет о реэкспорте Белоруссией нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей, из-за которого Россия в свое время потеряла 1,5 млрд долларов. Суть серой схемы в том, что при реэкспорте нефтепродуктов Минск должен платить пошлины в российский бюджет, тогда как растворители можно продавать беспошлинно. В 2016 году Москва заподозрила Минск в похожей схеме с уходом от уплаты пошлин, только на этот раз нефтепродукты шли под видом битумных смесей и нефтехимии. Экспорт этих продуктов из Белоруссии тогда неожиданно вырос в 10–20 раз. А в 2018 году речь идет об аналогичной схеме с антидетонаторами и антиоксидантами, экспорт которых тоже неожиданно существенно вырос.

«Мы говорим: подождите. Нельзя односторонние выгоды иметь. Мы говорим: вы наш сосед, наш союзник по договор. Все эти растворители были? Были. Санкционка идет? Идет. Подакцизные товары - сигареты самых низких сортов, наши рынки заполняете? Заполняете. Поэтому мы говорим: наш внутренний налоговый маневр - это наше дело внутреннее», - сказал Силуанов.

Зачем Силуанов высказывает накопившиеся претензии к Минску? Между Москвой и Минском идет торг. Остается нерешенным важный для Белоруссии вопрос – как Россия будет субсидировать белорусские НПЗ в рамках налогового маневра, реализуемого в России с 2019 по 2024 годы.

Сейчас белорусские НПЗ получают из России нефть беспошлинно, то есть по более низкой цене. Однако в рамках налогового маневра РФ постепенно обнулит экспортные пошлины (сейчас 30%). В итоге белорусским НПЗ придется покупать российскую нефть уже по мировым ценам, что сделает переработку и экспорт нефтепродуктов не таким прибыльным делом. Российские НПЗ окажутся в лучшей ситуации, так как российский бюджет компенсирует им потери за счет отрицательных акцизов. Минск, по сути, хочет, чтобы Россия из своего бюджета компенсировала потери белорусских НПЗ.

По словам Силуанова, белорусская сторона просит Россию субсидировать их НПЗ в размере 2 млрд долларов в год, но Россия пока не готова идти на такие траты, в том числе из-за большого количества собственных проектов внутри страны, необходимости реализовывать национальные проекты.

«Налоговый маневр - наше внутренние дело, если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников - пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными», - сказал Силуанов.