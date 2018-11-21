Какие у России есть претензии к Белоруссии?

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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...

Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
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Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
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    Главные победы России в 2018 году

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          Какие у России есть претензии к Белоруссии?

          		   25 декабря 2018, 18:00
          Фото: Виктор Драчев/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривает создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

          Во-первых, России не нравится периодические нарушения таможенного режима Белоруссии и России. Речь идет о ввозе санкционных товаров на территорию РФ.

          Когда Россия ввела эмбарго на ряд продуктов из ЕС, Белоруссия воспользовалась открывшейся возможностью и зарабатывает на ввозе европейских товаров на российскую территорию. Причем, делает это и вполне легально: ведь достаточно на территории Белоруссии упаковать или переупаковать яблоки или рыбу, и продукция уже официально произведена не в Европе, а у соседей.

          Во-вторых, России не нравится ввоз подакцизных белорусских товаров. Дело в том, что в России акцизы растут намного быстрее, чем в той же Белоруссии (или в Казахстане). Москва давно настаивает на том, чтобы в рамках ЕАЭС привести акцизы к единым значениям, но воз и ныне там. Это выливается, например, в поставки в РФ нелегальных белорусских сигарет, которые дешевле российских. Такая нелегальная продукция наносит ущерб российскому бюджету.

          В-третьих, Силуанов припомнил Белоруссии ее махинации с так называемыми разбавителями и растворителями. Речь идет о реэкспорте Белоруссией нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей, из-за которого Россия в свое время потеряла 1,5 млрд долларов. Суть серой схемы в том, что при реэкспорте нефтепродуктов Минск должен платить пошлины в российский бюджет, тогда как растворители можно продавать беспошлинно. В 2016 году Москва заподозрила Минск в похожей схеме с уходом от уплаты пошлин, только на этот раз нефтепродукты шли под видом битумных смесей и нефтехимии. Экспорт этих продуктов из Белоруссии тогда неожиданно вырос в 10–20 раз. А в 2018 году речь идет об аналогичной схеме с антидетонаторами и антиоксидантами, экспорт которых тоже неожиданно существенно вырос.

          «Мы говорим: подождите. Нельзя односторонние выгоды иметь. Мы говорим: вы наш сосед, наш союзник по договор. Все эти растворители были? Были. Санкционка идет? Идет. Подакцизные товары - сигареты самых низких сортов, наши рынки заполняете? Заполняете. Поэтому мы говорим: наш внутренний налоговый маневр - это наше дело внутреннее», - сказал Силуанов.

          Зачем Силуанов высказывает накопившиеся претензии к Минску? Между Москвой и Минском идет торг. Остается нерешенным важный для Белоруссии вопрос – как Россия будет субсидировать белорусские НПЗ в рамках налогового маневра, реализуемого в России с 2019 по 2024 годы.

          Сейчас белорусские НПЗ получают из России нефть беспошлинно, то есть по более низкой цене. Однако в рамках налогового маневра РФ постепенно обнулит экспортные пошлины (сейчас 30%). В итоге белорусским НПЗ придется покупать российскую нефть уже по мировым ценам, что сделает переработку и экспорт нефтепродуктов не таким прибыльным делом. Российские НПЗ окажутся в лучшей ситуации, так как российский бюджет компенсирует им потери за счет отрицательных акцизов. Минск, по сути, хочет, чтобы Россия из своего бюджета компенсировала потери белорусских НПЗ.

          По словам Силуанова, белорусская сторона просит Россию субсидировать их НПЗ в размере 2 млрд долларов в год, но Россия пока не готова идти на такие траты, в том числе из-за большого количества собственных проектов внутри страны, необходимости реализовывать национальные проекты.

          «Налоговый маневр - наше внутренние дело, если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников - пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными», - сказал Силуанов.



           
           
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