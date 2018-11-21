Сделан прогноз об итогах переговоров Путина и Лукашенко

«Всегда, за все время существования Союзного государства, встречи первых лиц заканчивались позитивным результатом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш.

«Не было ни одного прецедента, когда бы не договаривались. Разговоры бывали жесткими, один раз, когда были споры по поводу цен на энергоносители, договорились за несколько минут до Нового года. Но договорились», – напомнил доцент кафедры политической теории МГИМО, специалист по внешней и внутренней политике Белоруссии Кирилл Коктыш. Действительно, контракт между Газпромом и белорусским правительством был подписан 31 декабря 2006 года, за несколько минут до боя курантов.

Предновогодняя встреча президентов двух стран – партнеров по Союзному государству, которая состоится во вторник, проходит не в столь острой обстановке. Но проблемных вопросов в отношениях Москвы и Минска накопилось достаточно, отмечают эксперты.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что в середине этого года Россия отвергла все предложения Белоруссии по ценам на газ и налоговому маневру. Стало известно, что Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ для жителей Белоруссии на саммите ЕАЭС в начале декабря. Позже белорусский президент сообщил, что ему пришлось извиняться перед Путиным из-за спора о цене на газ.

Вместе с тем, накануне, Лукашенко – в присущей ему эмоциональной манере – заявил, что отказался называть Россию братским государством, поскольку в Москве якобы отношения двух стран уже не воспринимаются таковыми. Белорусский лидер уже несколько раз за последнее время заявлял о готовности защищать суверенитет своей страны, от того, что он считает недружественными поползновениями со стороны России. «Батька» проанонсировал «непростые» переговоры.

С другой стороны, жесткий настрой демонстрирует и Москва. Накануне вечером пресс-служба правительства России опровергла сообщения о том, что с Минском достигнута договоренность о компенсации за налоговый маневр. Собеседники газеты «Коммерсант», имеющие отношение к переговорам, назвали позицию белорусской стороны «иждивенческой».

«Думаю, что сложные переговоры – это признак того, что соглашение, которое заключат в их итоге, будет работать», – прогнозирует Кирилл Коктыш. В случае позитивного исхода переговоров, «для Белоруссии важным результатом станет компенсация российского налогового маневра». «России нужно получить главный политический результат – шаги в направлении интеграции, развития того же Союзного государства», – отметил эксперт. Напомним, что на днях премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы к продвинутой форме интеграции двух стран в рамках договора 1999 года о создании Союзного государства. «Каждая сторона делает свою ставку, но думаю, что есть шанс найти баланс интересов», – полагает Коктыш.