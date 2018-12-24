В правительстве опровергли договоренности с Минском о компенсации за налоговый маневр

Договоренностей о выплате компенсации Минску в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было, сообщила пресс-служба правительства, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о договоренностях по компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром.

«Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было. Договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что Россия обещала согласовать договоренности о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России.

«И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: «Мы (Россия – прим. ВЗГЛЯД) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра». Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры», - приводит слова белорусского лидера РИА «Новости».

Лукашенко добавил, что полагал, что решение было принято, однако затем переговоры прекратились: «Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте (в декабре - прим. ВЗГЛЯД)».

Напомним, в Кремле сообщили о предстоящей во вторник встрече президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Отмечалось, что главы государств намерены, в том числе, обсудить налоговый маневр.