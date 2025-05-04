Путин: России без традиционных ценностей просто не будет

Путин: Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность

Tекст: Дарья Григоренко

В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия», глава государства прокомментировал свой подход к вопросам ценностей. «Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему он заявил о защите традиционных ценностей в противовес «западному мейнстриму», передает РИА «Новости».

В воскресенье Путин заявил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

Путин ранее заявил, что россияне являются нацией победителей.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.