Путин назвал диким чествование нациста в парламенте Канады

Путин назвал диким и отвратительным чествование нациста в парламенте Канады

Tекст: Ольга Никитина

«Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС «Галиция». Это просто отвратительно», – приводит его слова ТАСС.

Путин обратил внимание, что спикер канадского парламента «прямо сказал, что этот человек во время Второй мировой войны воевал против русских». «Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер воевал? Они же знают об этом. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев. И так теоретически можно представить, что он и канадцев убивал, потому что Канада входила, как известно, в антигитлеровскую коалицию», – возмутился глава российского государства.

При этом, добавил он, «совсем уже отвратительно было смотреть на то, как глава украинского государства – еврей по национальности – рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины». «Это просто омерзительно, – подчеркнул Путин. – Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдет».

Российский лидер обратил внимание и на другие подробности чествования нациста. «Называют его тут же героем Канады и героем Украины. Бред какой-то. Но это, к сожалению, происходит», – констатировал президент. Однако, продолжил он, для понимания всей этой ситуации нужно знать историю. «Мы тут с вами говорим об этом, а в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает. Там проскочила информация – ее тут же «притопили», приглушили. Но если так будут к этому относиться, то мы дождемся возрождения нацизма в глобальном масштабе», – предупредил Путин.

Как считает глава российского государства, такая перспектива ужасна. «Поэтому мы все должны сделать для того, чтобы в наших странах ничего подобного не было», – добавил он.

Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке.