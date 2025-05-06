Нарышкин: Советское руководство узнало об американском ядерном испытании за 12 дней

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, советское руководство получило документальную информацию о завершении работ над американской атомной бомбой за двенадцать дней до того, как состоялся первый взрыв на полигоне в Аламогордо, штат Нью-Мексико, 16 июля 1945 года, передает РИА «Новости».

Специалисты считают получение этих данных одной из наиболее значимых операций советской разведки, благодаря которой СССР смог создать собственное ядерное оружие и ликвидировать монополию США в этой сфере. Сведения, собранные разведками в США, Британии и других странах, позволили советским ученым ускорить работу над атомным проектом и избежать лишних затрат.

Разведка сыграла ключевую роль на старте советской атомной программы, предоставив информацию о начале работ на Западе. В дальнейшем полученные данные помогали сверять собственные разработки с зарубежными решениями, что повышало эффективность и сокращало сроки реализации.

Первое успешное испытание советского атомного заряда прошло 29 августа 1949 года. При этом разведчики не претендовали на главную роль, подчеркивая, что успех был достигнут совместными усилиями разведки и науки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла новые документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке во время Великой Отечественной войны, также ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Молдавии, а в Крыму органы госбезопасности обнародовали документы о поимке нацистского генерала Йенеке.