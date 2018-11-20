Крымский мост обезопасили от столкновения с судами

На фарватерный участок моста через Керченский пролив установили навигационное оборудование для безопасного судоходства по каналу, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций – палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам заместителя генерального директора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова, «палы» нужны для того, чтобы защитить основные опоры моста от навала судна.

«То есть в момент, когда судно потеряет управление, если такие ситуации будут, гипотетически они все просчитаны, эта конструкция будет помогать как самому судну не разрушиться, так и конструкциям мостового сооружения», – сказал Кондаков.

Палы – это капитальные сооружения, форма которых представляет цилиндр. Пал имеет нежесткую конструкцию, поэтому судно не получает колоссальных повреждений.

«Выбрано местоположение палов — расположение вокруг опоры таким образом, чтобы все самые острые углы атаки судна при выходе из строя рулевого управления или других элементов смогли защитить конструкцию Крымского моста, конструкцию фарватерных опор от соприкосновения… Всю энергию удара, весь вес судна принимает на себя пал. Собственно говоря, для этого он и создан», – подчеркнул Кондаков.

Отметим, что россияне называли открытие моста через Керченский пролив одним из главных событий года.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Крымский мост не только дает возможность для развития полуострова, но и является символом воссоединения Крыма со страной.

Движение по автодорожной части Крымского моста президент Владимир Путин открыл 15 мая – за полгода до объявленного ранее срока, декабря 2018-го. И уже за первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей. Открытие моста позволило водителям сэкономить около 6 млрд рублей.