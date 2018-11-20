Названа сумма сэкономленных водителями средств после открытия Крымского моста

С момента ввода в эксплуатацию в мае 2018 года Крымский мост позволил водителям сэкономить около 6 млрд рублей, сообщил во вторник инфоцентр моста.

На официальной странице моста в соцсети «ВКонтакте» появилась инфографика, из которой следует, что за полгода по переправе проехали больше 3 млн автомобилей.

Воспользовавшись бесплатной автодорогой через Керченский пролив вместо парома, водители сэкономили около 6 млрд рублей.

Отмечается, что за один рейс на пароме нужно было заплатить в среднем от 2 до 9 тыс. рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля.

Кроме того, мост позволяет сэкономить время, так как движение по нему не прекращается даже в шторм, а «умная» система из 10 автоматических комплексов на 19 километрах трассы оперативно реагирует на метеоусловия и предает водителям информацию, сообщает РИА «Новости».

Также на мосту в круглосуточном режиме работает служба эксплуатации, укомплектованная необходимыми материалами и техникой.

Ранее сообщалось, что были установлены все опоры железнодорожной части Крымского моста.