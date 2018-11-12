Установлены все опоры железнодорожной части Крымского моста

Строительство опор для железнодорожной части Крымского моста закончилось, заявил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

«Завершен один из, я считаю, главных этапов – мы установили все так называемые опоры, их всего 595 на мосту. Это очень сложный процесс, он как технологический, так там еще очень сложные условия – ветра сильные, сейсмика. Это все требует от специалистов особых условий», – сообщил Ротенберг в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту уложили шесть километров железной дороги.

10 ноября сообщалось, что первый пролет Крымского моста соединили с железнодорожной аркой с керченской стороны.

К концу октября по Крымскому мосту проехало свыше 3 млн автомобилей за все время его работы.