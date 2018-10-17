Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста

Первый пролет Крымского моста соединили с железнодорожной аркой с керченской стороны.

«Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны», – говорится в Twitter Крымского моста.

Моё событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролётом с керченской стороны :) #крымскиймост pic.twitter.com/5tZmoXXivg — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 10 ноября 2018 г.

На прошлой неделе сообщалось, что с момента открытия Крымского моста по нему проехало свыше 3 млн автомобилей.

В середине октября в компании «Стройгазмонтаж» сообщали, что на Крымском мосту уложено шесть из 38 километров верхнего строения двухпутной железной дороги.