С момента открытия Крымского моста по нему проехали 3 млн машин

Свыше 3 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за время его работы.

«К утру понедельника 29 октября по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 3 млн транспортных средств в обе стороны с момента открытия движения 16 мая. Среднесуточная интенсивность с начала октября составляет более 9,34 тыс. автомобилей в сутки», – сообщает инфоцентр Крымского моста, передает ТАСС.

18% от общего числа автомобилей составляют грузовые машины. С 1 октября по переправе в сторону полуострова проехали почти 24 тыс. большегрузов, в обратном направлении – почти 22,5 тыс.

В октябре сообщалось, что на Крымском мосту проложили уже шесть километров железной дороги.