На Крымском мосту уложили шесть километров железной дороги

На Крымском мосту уложили шесть километров верхнего строения двухпутной железной дороги, всего предстоит уложить 38 километров, сообщил замгендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«Железнодорожники продвигаются последовательно со стороны таманского берега. На данный момент уложено 6 из 38 км верхнего строения пути двухпутной железной дороги через Керченский пролив», – приводятся слова Рыженькина на сайте «Крымского моста».

На мосту производят укладку термоупрочненных рельс отечественного производства. Их доставляют на звеносборочную базу на Таманском полуострове. Там их соединяют со шпалами и перевозят к железной дороге на место.

Со стороны Крыма строится двухпутный железнодорожный подход к мосту, протяженность которого составит 18 километров.

Также на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами производится установка акустических экранов. Сплошные шумопоглощающие экраны возводят со стороны Керчи и Тамани.

По задумке строителей, они избавят окружающую среду от шума железнодорожных составов.

Экраны изготовлены из трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, поглощающей звуки.

«Снизить шумовую нагрузку также позволит применение рельсовых плетей повышенной длины и, соответственно, минимальное количество стыков на дороге», – добавил Рыженькин.

Ранее сообщалось, что за первую неделю после снятия ограничений по Крымскому мосту проехали 10 тыс. грузовиков.