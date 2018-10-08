Названо число проехавших за неделю по Крымскому мосту грузовиков

За первую неделю по мосту через Керченский пролив прошли 10 тыс. грузовиков

«С момента снятия ограничений для грузового транспорта по автотрассе через Крымский мост проехали 10 тыс. грузовиков в обе стороны, это почти 15% от общего потока», – сообщается на сайте «Крымский мост».

Максимальная интенсивность движения была зафиксирована 1 октября, за эти сутки по мосту проехало более 2,2 тыс. большегрузов. В рабочие дни трафик грузовых автомобилей варьировался от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. единиц.

Ограничения на проезд грузовикам, которые действовали в течение курортного сезона, сняли 1 октября.

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