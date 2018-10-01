Движение грузовиков открыто по Крымскому мосту

В ночь на понедельник Крымский мост открылся для движения грузовых автомобилей.

Грузовое движение открыто почти на два месяца раньше планируемого. Видео запуска опубликовано порталом «КерчьИнфо».

На видео видно, как грузовики один за другим проезжают по мосту.

За несколько дней до открытия грузового движения дальнобойщики собрались под Керчью, чтобы не пропустить этот момент.

Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 (с 141-го по 160-й км). Это самый протяженный мост в Европе (19 км).

Движение по автодорожной части Крымского моста президент Владимир Путин открыл в мае. Он ехал за рулем КамАЗа. После этого были наложены ограничения на движение грузовиков по мосту.

За два месяца по Крымскому мосту проехали более 1 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов.

В июле строители начали укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста.