Россияне назвали главные события 2018 года

Главными событиями 2018 года россияне считают чемпионат мира по футболу, выборы президента и открытие Крымского моста, выяснили в исследовательском холдинге «Ромир».

Каждый пятый опрошенный (22%) главным событием года считает чемпионат мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля, сообщает «Ромир».

Выборы президента России в числе основных событий назвали 15% россиян. Еще 12% респондентов вспомнили об открытии Крымского моста через Керченский пролив. Каждый десятый опрошенный (11%) назвал событием года пенсионные изменения.

Кроме того, опрошенные также вспоминали о повышении цен, пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, победе России на Зимних Олимпийских играх в Корее, губернаторских выборах, смерти Иосифа Кобзона.

Среди мировых событий россияне выделили чемпионат мира по футболу (21%). Также называли Зимние Олимпийские игры в Корее и войну в Сирии (по 3%).

«Таким образом, итогами уходящего года стали в основном позитивные события. Наиболее важными событиями россияне назвали спортивные мероприятия, а военные действия отошли на задний план и потеряли свою актуальность для россиян», – отметили в «Ромире».

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал событиями 2018 года ЧМ-2018 и президентские выборы.