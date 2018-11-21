Путин назвал два главных события 2018 года

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал два главных, по его мнению, события уходящего 2018 года.

«Выборы президента, это было очень важно для страны, и чемпионат мира по футболу. Это, как оказалось, тоже было очень важно для страны, да и для всего мира», – сказал президент.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.

Выборы президента состоялись 18 марта 2018 года. Путин победил с большим отрывом, набрав 76,69% голосов.

Чемпионат мира прошел в 10 городах России в июне и июле 2018 года. Сборная России достигла лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала, а победителем турнира стала Франция.