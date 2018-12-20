Путин рассказал о символизме Крымского моста

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции отметил, что Крымский мост не только дает возможность для развития полуострова, но и является символом воссоединения Крыма со страной.

«Крымский мост – это и символ воссоединения, и возможности для развития полуострова», – заявил Путин, отвечая на вопрос от журналиста газеты «Якутия».

Вопрос касался возможности строительства моста через Лену. Путин уточнил, что в этой ситуации нужно точно просчитать стоимость моста и отдачу от его строительства.

«Это дорогой проект, и надо посмотреть – упрется в город этот мост, или есть возможности в дальнейшем для развития экономики с его помощью», – пояснил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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