Названы сроки проведения летных испытаний ракеты «Сармат»

Летно-конструкторские испытания новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» запланированы на второй квартал 2019 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Летно-конструкторские испытания «Сармата» планируется начать со второго квартала следующего года», – сказал источник ТАСС.

По его словам, в ходе испытаний с Плесецка и из расположения Ужурской дивизии (дислоцирована в Красноярском крае) «всего планируется запустить несколько экспериментальных образцов, заявленный срок завершения испытаний – 2020 год». После будет выполнен один контрольный старт серийной ракеты, добавил источник.

Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о современном ракетном комплексе «Сармат». В августе РВСН начали подготовку специалистов для работы с «Сарматами».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.