Украина даже со скидкой не смогла продать судно «Норд»

Повторный аукцион на продаже арестованного Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» на состоялся из-за отсутствия заявок.

«Состояние аукциона: торги не состоялись», – цитирует ТАСС сообщение государственного предприятия СЕТАМ, занимающегося продажей судна.

На аукцион была подана одна заявка. Но ее отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса.

Повторный аукцион был проведен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около 52,5 тыс. долларов).

Первый аукцион по продаже прошел в начале ноября, начальная цена составила 1,6 млн гривен. Торги были признаны несостоявшимися.

Судно «Норд» задержали в марте 2018 года. У экипажа изъяли паспорта, а в октябре семерых членов команды обменяли на нескольких украинских моряков. В начале декабря в Крыму сообщали о переговорах по обмену удерживаемого на Украине капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.